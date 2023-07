Heißes Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 09.07.2023 17:11 Uhr Besonders am Sonntag kletterten die Temperaturen im Norden in die Höhe, wie auch der Deutsche Wetterdienst vorhergesagt hatte. Von der starken Wärmebelastung waren auch Teile von Mecklenburg-Vorpommern betroffen.

Es wurde heiß am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern: Eine amtliche Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes gilt noch bis 19 Uhr vor allem für den Westen des Landes, mit Ausnahme der Küste. An der Elbe in Boitzenburg waren schon am Sonntagmittag 32 Grad erreicht, in Zarrentin lagen die Werte bei 31 Grad. In Vorpommern erreichte Penkun mit 30 Grad den höchsten Wert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kamen dazu im Lauf des Nachmittags nochmal zwei bis drei Grad hinzu, so ein Wetterexperte gegenüber NDR 1 Radio MV. Erst der Montagnachmittag soll Abkühlung bringen - auch wenn ein Gewittertief, das sich aus Westen nähert, nach derzeitigem Stand Mecklenburg-Vorpommern nicht erreichen soll - es werde sich vorher auflösen.

Vorsicht bei hohen Temperaturen

Mediziner raten dazu, bei Hitze viel zu trinken. Außerdem sollten besonders ältere und pflegebedürftige Menschen sowie Vorerkrankte, Kinder und Schwangere möglichst im Schatten bleiben und sich abkühlen. In der Sonne ist die Verwendung von Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 empfehlenswert.

Hitzeschutzplan: Sterbefälle vermeiden

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) arbeitet mit Fachleuten für die Sommermonate mit hohen Außentemperaturen an einem Hitzeschutzplan. Ziel sei, besser über Gefahren durch Hitze aufzuklären und dadurch Sterbefälle zu vermeiden. Laut Bundesärztekammer und Deutschem Pflegerat waren im vergangenen Jahr bundesweit schätzungsweise 4.500 Menschen durch Folgen der Hitze gestorben.

