Sieben Schwerverletzte bei Unfall mit Kleinbus in Richtenberg

Stand: 02.07.2024 05:17 Uhr

In der Nähe von Richtenberg ist am Montag ein Fahrdienst für geistig und körperlich Behinderte verunglückt. Bei dem Unfall sind sieben Menschen schwer verletzt worden. Drei schweben in Lebensgefahr.