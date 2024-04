Stand: 22.04.2024 05:29 Uhr Sellin: Zwei Verletzte nach Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Sellin (Vorpommern-Rügen) sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei brach das Feuer vermutlich im Bereich einer Treppe im Obergeschoss aus und griff auf das Dach über. Sechs Personen seien evakuiert worden, darunter zwei Kinder. Zuvor zogen sich der 63-jährige Eigentümer und sein Schwiegersohn bei einem eigenständigen Löschversuch Rauchgasvergiftungen zu. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, an dem weiterhin bewohnbaren Haus entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen