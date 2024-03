Sellering will umstrittene Klimastiftung privatisieren

Stand: 27.03.2024 18:08 Uhr

Die Landesregierung soll jeden Einfluss auf den Kurs der umstrittenen Klimaschutzstiftung MV verlieren. Das will der Vorstand um Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) per Satzungsänderung erreichen. Die Pläne dazu hat die Chefetage in der Landespressekonferenz in Schwerin vorgestellt.