Schwesig fordert Rücknahme der Subventionskürzungen für Bauern Stand: 25.12.2023 10:06 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat mit deutlichen Worten die Sparpläne der Bundesregierung zu Lasten der Bauern zurückgewiesen und die Umsetzung vorliegender Alternativen gefordert.

Die Pläne der Bundesregierung seien falsch und ein Zeichen mangelnden Respekts gegenüber der Landwirtschaft, so Schwesig. Hintergrund sind die Pläne des Bundes, den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer zu streichen, um Haushaltslöcher zu stopfen. Die Landwirte arbeiteten an 365 Tagen im Jahr dafür, dass die Menschen in Deutschland gutes Essen und gute Getränke auf dem Tisch haben. "Das sollten wir wertschätzen", mahnte die Regierungschefin. Die Landwirtschaft sei für die Versorgung der Bevölkerung systemrelevant und die Subventionen dienten auch der Stabilität der Lebensmittelpreise.

Vorschläge an die Bundesregierung

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) habe konstruktive Vorschläge entwickelt, wie der Bund die nötigen Einsparungen erreichen und zugleich die Landwirte weiterhin entlasten könne. In dem von Schwesig an die Bundesregierung weitergereichten Papier wird unter anderem vorgeschlagen, das Dienstwagenprivileg für Hybrid-Fahrzeuge abzuschaffen und die vom Bund für die Stärkung des Tierwohls in der Schweinehaltung eingeplanten Mittel zu streichen. Doppelförderungen durch Bund und Land soll es zudem nicht länger geben. Indem die Steuerentlastung für Agrardiesel schrittweise reduziert wird, soll der Umstieg auf dann steuerfreie Biokraftstoffe und Strom beschleunigt werden.

Proteste gegen Sparpläne

Schwesig könne sich nach eigener Aussage auch vorstellen, dass das Paket aus dem Wachstumschancengesetz kleiner ausfällt. Bevor neue Fördermaßnahmen beschlossen werden, sollten erst einmal systemrelevante Branchen wie die Land- und Ernährungswirtschaft stabilisiert werden, so Schwesig. Der Bund müsse 17 Milliarden Euro sparen und eine Milliarde solle allein die Landwirtschaft bringen. "Das ist überzogen und ungerecht", sagte Backhaus. In Berlin hatten Anfang voriger Woche Tausende Landwirte mit Protesten und einer langen Treckerkolonne ihrem Ärger Luft gemacht. Dabei forderte Bauernpräsident Joachim Rukwied die Ampel-Koalition zur Rücknahme der Einsparpläne bei Agrardiesel und Kfz-Steuer auf.

