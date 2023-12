Sparkurs im Bundeshaushalt: Verbände in MV schlagen Alarm

Stand: 14.12.2023 16:37 Uhr

Nachdem die Bundesregierung am Mittwoch ihre Haushaltsplanung präsentiert hat, ist klar: Benzin, Diesel und auch das Heizen werden 2024 teurer. Die Ampel in Berlin will massiv einsparen und zugleich höhere Einnahmen generieren. Das hat Folgen - auch für Menschen in MV.