Schwesig: Kein Spielraum für Lockerungen Stand: 25.11.2020 11:37 Uhr Vor den Beratungen der Länder mit dem Bund hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Forderungen nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen eine Absage erteilt. NDR.de überträgt Schwesigs Statement nach den heutigen Beratungen am Abend per Livestream.

Zur Zeit gebe es für Lockerungen keinen Spielraum, sagte die Regierungschefin vor den Bund-Länder-Gesprächen am Nachmittag. Damit dürften - obwohl Mecklenburg-Vorpommern bundesweit die niedrigsten Infektionszahlen hat - neben Hotels, Kinos und Restaurants auch Kosmetikstudios und Massagepraxen vorerst geschlossen bleiben. Die zweite Welle sei zwar gebrochen, die Fall-Zahlen gingen aber nicht zurück, zudem seien immer mehr Pflegeheime betroffen, so Schwesig.

Weitere Informationen Corona-Gipfel mit Merkel: Das sind die Vorschläge Die Länder sind sich bereits in vielen Punkten einig. Ein Überblick über Kontakte, Schulen, Masken - und die Weihnachtstage. mehr

Schwesig: Lockerungen, wenn Inzidenz-Wert dauerhaft unter 50 sinkt

Erst wenn die wöchentlichen Neu-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern über längere Zeit deutlich unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohner blieben, seien Lockerungen möglich. Das Land will aber über Weihnachten und den Jahreswechsel Alltagskontakte erleichtern. Dann sollen sich maximal zehn Menschen aus mehreren Hausständen treffen können. Schwesig sagte, eine Schließung von Kitas und Schulen werde es in Mecklenburg-Vorpommern nicht geben.

Weitere Informationen Corona-Ticker: RKI meldet 410 neue Todesfälle - mehr denn je Auch die Zahlen aus dem Norden geben Anlass zur Sorge. Das Niveau der ersten Welle ist erreicht. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.11.2020 | 06:00 Uhr