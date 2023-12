Schwesig: "In schwierigen Zeiten Zuversicht bewahren" Stand: 23.12.2023 11:48 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Zusammenhalt in der Gesellschaft betont. In ihrer Weihnachtsansprache sagte die SPD-Politikerin, viele Menschen machten sich Sorgen um hohe Energiepreise, den Klimawandel oder die Zuwanderung. Sie könne diese Sorgen gut verstehen.

"Wir leben in schwierigen Zeiten", sagte Schwesig in ihrer Ansprache, die am Sonnabend nach dem NDR Nordmagazin ausgestrahlt wurde. Der Terrorangriff auf Israel, die Kämpfe im Gazastreifen, der russische Angriffskrieg in der Ukraine - viele Menschen erlebten Weihnachten in Angst oder auf der Flucht. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, zusammenzustehen und Zuversicht zu bewahren. "Wir können dankbar sein", so die Regierungschefin, "in einem friedlichen Land zu leben". Die Weihnachtszeit sei Gelegenheit, sich darauf zu besinnen, was "uns stark macht". Wichtig sei auch, Ruhe zu finden und Kraft zu schöpfen. Es gehe auch darum, an die zu denken, die in dieser Zeit allein seien. Ein kurzes Gespräch am Briefkasten oder auch die Einladung auf einen Kaffee könnten schon viel bedeuten.

Trubel um rein repräsentatives Amt

Schwesig nutzte die Weihnachtsansprache auch für eine kurze Leistungsbilanz ihrer rot-roten Koalition. Das Tariftreue-Gesetz, das Senioren-Ticket und ein solider Haushalt seien wichtige Entscheidungen, die Mecklenburg-Vorpommern weiter voranbringen würden. Schwesig ging erneut auf ihre Präsidentschaft im Bundesrat ein. Der Vorsitz sei eine große Ehre und Chance für Mecklenburg-Vorpommern. Worin genau die bei diesem repräsentativen Amt besteht, sagte Schwesig nicht. Angesichts der Bedeutung, die Schwesig der Aufgabe, die nach Hamburg turnusgemäß an Mecklenburg-Vorpommern gegangen ist, beimisst, wächst auch in den eigenen Koalitionsreihen der Unmut. Schwesig, so heißt es, müsse 2024 aufpassen, dass sie ihre Amtsgeschäfte in Schwerin wegen der vielen Termine in Berlin nicht vernachlässige.

