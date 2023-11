Stand: 03.11.2023 14:55 Uhr Schweriner Zoo: Landeszooverband tagt in Landeshauptstadt

Im Schweriner Zoo tagten am Freitag alle 19 Zoos, Tierparks und Aquarien Mecklenburg-Vorpommerns. Der Landeszooverband diskutierte mit Zoopädagogen über artgerechtes und stressfreies Tiertraining. Das Tiertraining in Zoos soll es ermöglichen, einen Pinguin ins Innengehege zu rufen oder einen Löwen ohne Vollnarkose zu untersucht. Dafür tauschten sich rund 40 Experten aus. Laut dem Vorsitzenden des Landesverbandes Tim Schikora, hilft das Training Pflegern und Tierärzten bei der Arbeit und reduziert zudem den Stress für die Zoobewohner. Der Verband möchte außerdem den Landeszootag um Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche erweitern. So soll beispielsweise der Klimawandel als Thema aufgegriffen werden. Schikora sieht den freien Eintritt an diesem Tag als guten ersten Schritt, möchte aber mehr pädagogische Angebote in den Zoos in Mecklenburg-Vorpommern etablieren. Dafür hofft er auf Förderung vom Land.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.11.2023 | 14:00 Uhr