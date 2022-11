Schwerin: Wohnungsgesellschaft-Chef Köchig gekündigt Stand: 08.11.2022 18:45 Uhr Die Wohnungsgesellschaft Schwerin (WGS) ist der größte Vermieter in der Landeshauptstadt. Ihr Chef, Thomas Köchig, muss jetzt gehen. Auf einer Aufsichtsratssitzung soll ihm gekündigt werden. Am Dienstagnachmittag informierte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) über den Vorgang.

Demnach soll es bei Auftragsvergabe-Verfahren für zwei Bauprojekte Unregelmäßigkeiten gegeben haben. Der dadurch entstandene Schaden für die Stadt sei sechsstellig, so Oberbürgermeister Badenschier. Persönlich bereichert habe sich aber niemand. Doch es fehle nun das Vertrauen in Köchig, so Badenschier weiter.

Köchig: War nicht in die Vorgänge eingebunden

Köchig bestätigte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Er selbst sei aber bei diesen Vorgängen nicht eingebunden gewesen. Einem verantwortlichen Mitarbeiter sei gekündigt worden, so Köchig weiter. Darüber, dass er jetzt seinen Posten verlassen soll, sei er sehr enttäuscht. Ob Köchig gegen die Kündigung vorgeht, ließ er offen. Köchig hat nach eigenen Angaben ein Anwaltsbüro mit der Angelegenheit beauftragt.

Suche nach neuem Geschäftsführer

Die Geschäftsführung der WGS übernimmt vorerst ein ehemaliger Abteilungsleiter der Stadt, der bereits in den Ruhestand verabschiedet worden war. Das sei eine Übergangslösung, bis ein neuer Chef für die WGS gefunden ist, hieß es. Der Vertrag des Geschäftsführers wäre ohnehin Ende des kommenden Jahres ausgelaufen und Köchig hatte sich nach eigenen Angaben schon mit der Stadt geeinigt, den Vertrag nicht zu verlängern.

