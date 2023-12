Stand: 29.12.2023 12:26 Uhr Schwerin: Villa Vitalia Gruppe stellt Insolvenzantrag

Die Villa-Vitalia-Gruppe hat beim Amtsgericht Schwerin Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Betroffen sind auch Pflegeeinrichtungen in Westmecklenburg. Die Villa-Vitalia-Gruppe hat ihren Sitz in Hamburg und betreibt unter anderem das Hospiz Schloss Bernstorf bei Grevesmühlen, eine stationäre Pflegeeinrichtung in Boizenburg und einen ambulanten Pflegedienst in Wismar. Das Unternehmen hat für 18 Gesellschaften der Gruppe Insolvenzanträge gestellt. Als Grund wird die bundesweite Branchenkrise genannt. Vor allem Fachkräftemangel und zu niedrige Belegungszahlen hätten zu Problemen geführt. Nun soll die Unternehmensgruppe unter dem Schutz des Insolvenzrechts umstrukturiert werden. 500 Mitarbeiter sind bundesweit betroffen. Ihre Löhne und Gehälter sind laut Insolvenzverwalter bis Februar 2024 mit dem Insolvenzgeld abgesichert.

