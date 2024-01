Stand: 26.01.2024 16:36 Uhr Schwerin: Verletzte nach Wohnhausbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin-Lankow sind am Morgen drei Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Laut Polizei war das Feuer in der Wohnung von zwei Senioren ausgebrochen. Warum ist noch unklar. Die 80- und 82-jährigen Bewohner kamen mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Zuvor hatte ein 17-jähriger Nachbar den Brand gemeldet. Er wurde ebenfalls verletzt. Schaden: Etwa 30.000 Euro

