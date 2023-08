Stand: 28.08.2023 13:45 Uhr Schwerin: Verfassungsfeindliche Schmierereien an Häusern und Autos

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge und Gebäude in Schwerin mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Laut Polizei wurde etwa ein Auto mit einem Hakenkreuz in grüner Farbe besprüht. Außerdem seien an zwei weiteren Fahrzeugen und an zwei Haustüren verfassungsfeindliche Schriftzüge festgestellt worden. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

