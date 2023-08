Stand: 28.08.2023 06:29 Uhr Schwerin: Unfall auf A14 mit mehreren Verletzten

Am Sonntagabend kam es auf der A14 kurz vor der Anschlussstelle Schwerin-Nord in Fahrtrichtung Wismar zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Der 47-jährige Fahrer eines BMW verlor nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund einer den Witterungsbedingungen (Starkregen) nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto. Bei dem Unfall wurden sowohl der 47-jährige BMW-Fahrer als auch die 27-jährige Fahrerin und die 18-jährige Mitfahrerin im VW leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

