Stand: 05.06.2024 17:29 Uhr Schwerin: Unbekannte warfen Gegenstände von Brücke

Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr Gegenstände von einer Brücke auf die Plater Straße in Schwerin geworfen. Dabei wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei mitteilte. In einem Fall zersplitterte die Frontscheibe des Autos, so dass Glasbruch auf den Beifahrersitz fiel. Glücklicherweise sei der Beifahrersitz nicht besetzt gewesen, so die Polizei. Beim zweiten Auto stellte der Fahrer zwei Dellen im Dach fest. Ein weiteres Fahrzeug wurde am Fahrzeugboden und der Windschutzscheibe beschädigt. Laut Polizei könnte es sich nach ersten Erkenntnissen nach minderjährigen Tätern handeln. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin