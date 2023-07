Stand: 24.07.2023 12:23 Uhr Schwerin: Suche nach Brandursache im Eisenbahnmuseum

Das Feuer im Eisenbahn- und Technikmuseum Schwerin hat nach Angaben des Trägervereins große Teile der dort ausgestellten Stellwerks- und Fernmeldetechnik unwiederbringlich zerstört. Zudem sei das gesamte Archiv vernichtet worden, sagte Vereinssprecher Klaus-Dieter Voß am Montag in Schwerin. Die in einem anderen Hallenteil untergebrachten historischen Lokomotiven und Eisenbahnwaggons hingegen hätten den Brand ohne größere Schäden überstanden. Ziel sei es, das jährlich von etwa 5000 Eisenbahnfreunden besuchte Museum wieder aufzubauen. Am Freitagmittag war im Gebälk der historischen Eisenbahnhalle ein Feuer ausgebrochen. Ein Großteil des Daches stürzte ein. Wegen starker Rauchentwicklung war der benachbarte Hauptbahnhof für mehrere Stunden gesperrt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.07.2023 | 13:00 Uhr