Schwerin: Störkanal wegen Gewässerverunreinigung gesperrt

Am Samstagabend musste der Störkanal bei Schwerin wegen einer Verunreinigung mit Kraftstoff gesperrt werden. Ein Mann hatte die Verschmutzung in Höhe der Brücke B321 bemerkt und die Wasserschutzpolizei informiert. Die Feuerwehr riegelte in Absprache mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt den Kanal ab, um die Verunreinigung auf einer Länge von 300 Metern einzudämmen. Am Sonntagvormittag wurde die Sperrung aufgehoben. Die Wasserschutzpolizei hat eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung aufgenommen. Wie es zu der Verunreinigung kam, ist noch unklar.

