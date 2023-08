Stand: 13.08.2023 12:17 Uhr Schwerin: Sportler aus Schleswig-Holstein gewinnt Schlossschwimmen

Beste Bedingungen gab es heute beim Schweriner Schlossschwimmen: Sonnenschein, ein leichter Wind und 18 Grad Wassertemperatur. Um 8 Uhr ging es los mit dem "Langen Kanten" über zehn Kilometer, 11 Uhr dann startete das Rundschwimmen durch den Burgsee rund um das Schloss herum. Rund 230 Athleten aus ganz Deutschland gingen an den Start. Gewonnen hat das Zwei-Kilometer-Rennen Fynn Niclas Mohlfeld. Er startete für die Bälauer Badeenten und absolvierte die Strecke in einer Zeit von 28:16 Minuten. Das Schweriner Schlossschwimmen findet seit 2005 in der Landeshauptstadt statt.

