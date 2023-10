Ausgezeichnetes Ehrenamt: Die Gewinner des Ehrenamtspreises MV Stand: 05.10.2023 14:00 Uhr Unter dem Motto "Zukunft stiften" hat die Ehrenamtsstiftung MV bereits zum vierten Mal in Folge in Rostock den Ehrenamtspreis Mecklenburg-Vorpommern verliehen. In diesem Jahr gewannen vier herausragende Engagements aus Karlshagen, Prerow, Reddelich und Schwerin ein Preispaket der besonderen Art.

Der Preis wird jedes Jahr verliehen in den Kategorien "Zusammenhalt leben", "Chancen schaffen" und "Leben bewahren". Zudem gibt es einen Publikumspreis. Die Sieger erhalten jeweils 3.000 Euro. Mit der Auszeichnung werden laut Stiftung ehrenamtlich betriebene Vorhaben in Mecklenburg-Vorpommern prämiert, die die Gemeinschaft inspirieren und dazu motivieren, das Land mitzugestalten.

Die Preisträger des Ehrenamtspreises der Deutschen Stiftung für Engagement in MV:

Kategorie "Zusammenhalt leben": Nachbarschaftshilfe Karlshagen e.V.

Nicht nur die klassische Nachbarschaftshilfe, sondern auch ein Generationennachmittag, bei dem einmal im Monat die Jungen von den Alten lernen - und anders herum - alles organisiert von der Nachbarschaftshilfe Karlshagen e.V. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2020, mitten in der schwierigen Coronazeit. Aber auch darüber hinaus gibt es natürlich auch heute noch diverse Gründe sich zu helfen und zu unterstützen: So werden zum Beispiel Patenschaften vermittelt, um mit dem Hund Gassi zu gehen oder die Zeitung vorbeizubringen.

Kategorie "Chancen schaffen": FC Mecklenburg Schwerin e.V.

Mehr als 20 Mannschaften, über 700 Mitglieder: Der FC Mecklenburg Schwerin ist der zweitgrößte Verein in Mecklenburg-Vorpommern. Er setzt sich dort ein, wo der Bedarf besonders groß ist - an sogenannten Brennpunktschulen in und um Schwerin. Mit Sport-AGs an Orten, wo Arbeitslosigkeit, Migration und Kinderarmut den Alltag bestimmen.

Kategorie "Leben bewahren": Kulturverein für Reddelich und Brodhagen e.V.

Der Kulturverein für Reddelich und Brodhagen e.V. pflegt alte Obstsorten, die es so nicht im Supermarkt gibt: "Wir bilden uns dabei ja auch weiter. Also viele Sorten, die wir hier selbst angepflanzt haben, kennen wir auch noch gar nicht im Geschmack und im Duft. Da ist es für uns auch immer spannend dann, diese zu kosten", so Vereinsmitglied Silvia Kastell. Auf einem 12 kilometerlangen Obstlehrpfad durch Reddelich, Brodhagen und Steffenshagen wachsen unter anderem Mirabellen, Kirschen, Maulbeeren und Walnüsse. Naschen ist ausdrücklich erlaubt.

Kategorie "Publikumspreis": DLRG Ortsgruppe Prerow e.V.

Die DLRG Ortsgruppe Prerow e.V. hat bei der Online-Abstimmung gewonnen. Die jüngsten ehrenamtlichen Rettungsschwimmer sind gerade 16 Jahre alt, der älteste ist 78. In der Hochsaison haben 118 von ihnen abwechselnd für Sicherheit an den Stränden von Prerow gesorgt. Tausende Stunden Wachdienst kamen da seit Pfingsten zusammen - alles freiwillig und in ihrer Freizeit.

Museumspark Rostock als Partner der Ehrenamtskarte MV

Zur Preisverleihung auf dem Traditionsschiff "MS Dresden" in Rostock im Rahmen des Ehrenamtstages waren rund 120 hochrangige Akteure und Akteurinnen der Ehrenamtspolitik und -förderung, Mitglieder der Ehrenamtsstiftung MV und die von ihr unterstützten Vereine eingeladen. Auch die Ministerpräsidentin und Stiftungsratsvorsitzende Manuela Schwesig und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (beide SPD) hatten ihr Kommen angekündigt. Die stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Stefanie Drese (SPD) würdigte in ihrer Rede das Engagement von 25 ehrenamtlichen Unterstützern des Schifffahrtsmuseums Rostock und der Historischen Bootswerft mit der Übergabe der Ehrenamtskarte MV und hieß den Museumspark Rostock als Partner der Ehrenamtskarte MV willkommen.

