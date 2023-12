Stand: 02.12.2023 10:15 Uhr Schwerin: Schüler-Benefizkonzert bringt 5.200 Euro

Ein Benefizkonzert des Schweriner Goethe-Gymnasiums hat am Freitagabend 5.200 Euro eingebracht. Das Geld kommt der NDR Hand-in-Hand Spendenaktion für Menschen mit Behinderung zugute. Die Jugendblasorchester des Musikgymnasiums spielten vor dem Großen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters. In verschiedenen Stufen von der sechsten bis zur 12. Klasse spielten 150 Schüler. Die Summe kommt durch den Verkauf der Eintrittskarten zusammen. In der Pause wurde noch weiter um Spenden gebeten, womit der Betrag für Hand in Hand und dem Partner die Lebenshilfe e. V. noch größer werden wird.

