Stand: 16.05.2024 19:11 Uhr Schwerin: Sahra Wagenknecht kritisiert Bundesregierung bei Wahlkampfauftritt

Bei einem Wahlkampfauftritt in Schwerin sagte die BSW-Gründerin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht, SPD und Grünen wüssten nicht mehr, wie die Menschen im Land leben würden. "Hier sprüht gar nichts, hier blüht nichts", sagte sie am Donnerstagabend. Die meist älteren Anhänger, nach Angaben der Polizei rund 600, bereiteten ihr einen begeisterten Empfang. Sie beklatschten eine Frontal-Attacke gegen die Bundesregierung. Es müsse etwas Neues her, meinte Wagenknecht mit Blick auf ihr BSW, Vorschläge formulierte sie nicht. Das BSW will nach eigenen Angaben Ende des Jahres einen eigenen Landesverband gründen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin