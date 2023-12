Stand: 04.12.2023 18:47 Uhr Schwerin: SSC verpflichtet Diagonalangreiferin Marie Hänle

Der SSC Palmberg Schwerin hat die 21-jährige Diagonalangreiferin Marie Hänle vom Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl Lotto Thüringen verpflichtet. Das teilte der SSC am Montagabend mit. "Wir haben Marie schon lange im Auge und ihren Werdegang in den letzten beiden Jahren aufmerksam verfolgt", kommentierte Trainer Felix Koslowski den Neuzugang. Damit reagiert der Rekordmeister aus Schwerin eigenen Angaben nach auf das Verletzungspech in der laufenden Saison. Die Langzeitausfälle der Außenangreiferinnen Savelkoel, Hölzig und Bock sowie die andauernde Rückenverletzung der Diagonalspielerin Yüzgenc hätten den Verein zuletzt in Bedrängnis gebracht.

