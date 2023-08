Stand: 28.08.2023 17:36 Uhr Schwerin: Ruhestörung entlarvt mutmaßlichen Drogendealer

In Schwerin haben Beschwerden über Ruhestörung am Sonntag zur Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers geführt. Laut Polizei klingelten Beamte auf der Suche nach dem Ursprung des Lärms an der Wohnung eines 50-Jährigen. Dieser habe scheinbar unter Drogeneinfluss gestanden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung seien drei Kilo Haschisch und 300 Gramm Kokain gefunden worden. Das Schweriner Amtsgericht erließ am Montag Haftbefehl gegen den Mann, der laut Staatsanwaltschaft bereits in der Vergangenheit mit Drogendelikten aufgefallen war. Da die Beamten in dessen Wohnung auch noch Hieb- und Stichwaffen, Verpackungsmaterialien und rund 14.500 Euro Bargeld gefunden hätten, werde gegen ihn nun wegen bewaffneten Drogenhandels ermittelt.

