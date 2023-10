Stand: 02.10.2023 06:25 Uhr Schwerin: Prozess um Brand der Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf

Am Landgericht Schwerin wird heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter im Fall der Brandstiftung in Groß Strömkendorf fortgesetzt. Bereits im Juli wurde der Haftbefehl gegen den Feuerwehrmann aufgehoben. Laut einem Sprecher des Gerichts, bestehe kein dringender Tatverdacht mehr. Der 32-jährige soll im Oktober 2022 das Reetdach des ehemaligen Hotels angezündet haben, das zur Tatzeit als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt wurde. Daneben werden ihm vier weitere schwere Brandstiftungen zur Last gelegt. Weil nahe der Flüchtlingsunterkunft kurz vor dem Brand Nazi-Symbole aufgetaucht waren, war anfangs über ein extremistisches Tatmotiv spekuliert worden. Dieser Verdacht bestätigte sich zunächst aber nicht.

