Stand: 08.12.2023 19:49 Uhr Schwerin: Pro-palästinensische Demonstration blieb friedlich

In Schwerin hat am Abend die erste pro-palästinensische Demonstration in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden. Laut Polizei kamen rund 120 Menschen zu der Versammlung. Die Veranstalter hatten sich im Vorfeld von jeglichem Antisemitismus distanziert. Während der Veranstaltung war aber von einer "ethnischen Säuberung im Gaza-Streifen" sowie von einer "Terror-Regierung-Israels" die Rede. Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte angekündigt, antisemitisches Handeln strafrechtlich verfolgen zu lassen.

