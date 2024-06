Stand: 19.06.2024 05:20 Uhr Schwerin: Polizeiwagen landet im Gleisbett der Straßenbahn

In Schwerin ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall eines Polizeiwagens gekommen. Nach Polizeiangaben waren mehrere Streifenwagen unterwegs in die Innenstadt, weil es dort eine Schlägerei gegeben haben soll. Einer der Streifenwagen befuhr die Ludwigsluster Chaussee in Richtung Ostorfer Ufer. Dort sei das Auto beim Überqueren der Gleisanlage von der Fahrbahn abgekommen und in das Gleisbett der Straßenbahn geraten. Die beiden Beamten im Wagen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt, der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit. Während der Bergung kam der Straßenbahnverkehr zeitweise zum Erliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.06.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin