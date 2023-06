Stand: 20.06.2023 16:50 Uhr Schwerin: Polizei sucht Flüchtigen nach Unfall

Die Schweriner Polizei fahndet aktuell nach einem Unfallfahrer, der am Montagabend einen Jugendlichen schwer verletzt hat. Laut Polizei hat der betroffene 16-Jährige gegen 19 Uhr eine Straße im Stadtteil Großer Dreesch überquert und ist dabei angefahren worden - vermutlich von einem dunklen BMW mit Schweriner Kennzeichen. Der Fahrer flüchtete und ließ den Verletzten zurück, der mit schweren Verletzungen an der Straße gefunden und in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Vorfall am frühen Abend beobachtet haben könnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.06.2023 | 17:00 Uhr