Stand: 03.08.2023 12:29 Uhr Schwerin: Polizei ermittelt zu Brandstiftung in Neu Zippendorf

Am Donnerstagmorgen ist es zum wiederholten Mal in der jüngeren Vergangenheit zu einem Brand in einer ehemaligen Parteischule in Schwerin gekommen. Der Polizei zufolge brannte diesmal Müll auf mehreren Etagen in dem leerstehenden Gebäude im Stadtteil Neu Zippendorf. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Nach inzwischen vier Bränden dort seit dem 23. Juli gehe man von einem oder mehreren Brandstiftern aus. Zuletzt war dort am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.08.2023 | 12:40 Uhr