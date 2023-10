Stand: 20.10.2023 14:23 Uhr Schwerin: Pflegerinnen und Pfleger demonstrieren vor Ministerium

Erneut haben Altenpflegerinnen und -pfleger in Schwerin für eine bessere finanzielle Ausstattung der Pflege in Mecklenburg-Vorpommern demonstriert. Rund 100 Teilnehmer zogen am Freitag vom Landtag zum Sozialministerium. Unterdessen will Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in einem "Pakt für Pflege" gemeinsam mit Kommunen sowie Vertretern aus dem Sozial- und Pflegebereich die Arbeit in der Pflege attraktiver machen und die Qualität der Pflege verbessern. Drese will im Landespflegeausschuss im kommenden Januar über die in dem Gesprächskreis gemachten Fortschritte berichten. Die Landtagsfraktion der Grünen kritisierte, dass neue Gesprächsrunden gegründet würden, anstatt akute und bekannte Schwierigkeiten anzugehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.10.2023 | 15:00 Uhr