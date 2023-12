Stand: 08.12.2023 17:12 Uhr Schwerin: Petition für besseren Katastrophenschutz eingereicht

Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes hat heute eine Petition mit fast 3.800 Unterschriften an das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns übergeben. Die Unterzeichner fordern einen besseren Katastrophenschutz im Land. Die Krisen der vergangenen Jahre hätten Mängel aufgezeigt. Abwehr- und Vorsorgemechanismen müssten leistungsfähiger werden, so der Landesverband. In der Petition heißt es, Hilfsorganisationen benötigten bessere Bedingungen und mehr Mittel für Ehrenamtliche, etwa Schutzausrüstung, Einsatzmaterial, Fahrzeuge sowie Aus- und Fortbildung.

