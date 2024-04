Stand: 23.04.2024 09:38 Uhr Schwerin: Pärchen stiehlt Bargeld und Schmuck von 85-Jähriger

In Schwerin ist eine 85-Jährige Opfer eines Betrugs geworden. Sie verlor dadurch mehrere Tausend Euro Bargeld und Schmuck im Wert von ebenfalls mehreren Tausend Euro. Ein Pärchen hatte bei ihr geklingelt und vorgegeben, sich eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus anschauen zu wollen, in dem auch die Seniorin wohnt. Kurz danach baten sie die Seniorin dann, eine wichtige Notiz an den Vermieter weiterzugeben. Die 85-Jährige ließ die beiden rein und notierte mit der Frau die vorgetäuschten Infos. Der Mann nutze die Zeit offenbar und klaute das Bargeld und den Schmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen.

