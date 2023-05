Stand: 31.05.2023 16:51 Uhr Schwerin: Nestlé-Mitarbeiter streiken - Werk lahmgelegt

Im Kaffeekapselwerk von Nestlé in Schwerin sind am Mittwoch rund 50 Mitarbeiter in den Warnstreik getreten und haben damit nach eigenen Angaben den Betrieb lahmgelegt. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) hat dazu aufgerufen, nachdem vor einer Woche die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern der Nahrungsmittelindustrie in Mecklenburg-Vorpommern abgebrochen worden waren. Die NGG fordert mindestens 450 Euro mehr Monatslohn für die Mitarbeiter.

