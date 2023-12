Stand: 22.12.2023 13:56 Uhr Schwerin: Nach fünf Jahren - Rogahner Straße ist fertig

Nach insgesamt fünf Jahren Planungs- und Bauzeit wurde die Rogahner Straße in Schwerin am Freitagmittag wieder freigegeben. Die fast zwei Kilometer lange Verbindung in den Süden der Stadt verläuft über einen feuchten Untergrund zwischen zwei Seen. Die Strecke musste aufwendig stabilisiert werden. Die Kosten der Arbeiten belaufen sich auf insgesamt rund zehn Millionen Euro. Um die 12.000 Autos werden laut Verkehrsministerium täglich über die ausgebaute Rogahner Straße fahren. Darüber hinaus steht der neue Radweg im Blickpunkt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.2023 | 13:00 Uhr