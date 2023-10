Stand: 02.10.2023 16:47 Uhr Schwerin: Mann bedroht Supermarktangestellte mit Machete

Ein Mann hat Mitarbeitende in einem Schweriner Supermarkt mit einer Machete bedroht. Der 57-Jährige wurde laut Polizei kurz nach dem Verlassen des Geschäfts von Einsatzkräften überwältigt. Er befand sich nach ersten Erkenntnissen in einer "psychischen Ausnahmesituation" und kam in ein Krankenhaus. Der Mann soll in dem Supermarkt am Sonnabend alkoholische Getränke an sich genommen und ausgetrunken haben, ohne diese zu bezahlen. Als das Personal ihn ansprach, habe er seine Machete hervorgeholt. Verletzt wurde niemand.

