Schwerin: Keller in Mehrfamilienhaus vollständig ausgebrannt

Stand: 15.09.2022 06:20 Uhr

In Schwerin ist am Mittwochabend der Keller eines Mehrfamilienhauses vollständig ausgebrannt. Rund 20 Mieter mussten zeitweise in Notquartieren untergebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar.