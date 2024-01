Stand: 02.01.2024 17:45 Uhr Schwerin: Haftbefehl wegen sexueller Belästigung erlassen

Das Schweriner Amtsgericht hat am Dienstag Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Syrer erlassen. Er soll eine junge Frau sexuell belästigt haben. Laut Polizei hatte der Verdächtige die 25-jährige Betroffene am frühen Neujahrsmorgen auf ihrem Nachhauseweg im Stadtteil Mueßer Holz verfolgt. In einem Waldstück soll er sie dann bedrängt haben. Als die Frau um Hilfe schrie und Passanten ihr zur Hilfe eilten, sei er geflüchtet. Die Betroffene sei leicht verletzt worden. Da der Mann namentlich bekannt war, konnten Polizisten ihn wenige Stunden nach dem Übergriff festnehmen.

