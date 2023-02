Schwerin: Haft-und Bewährungsstrafen in Drogenbande-Prozess Stand: 02.02.2023 17:41 Uhr Am Landgericht sind die Urteile gegen vier Mitglieder einer Schweriner Drogenbande gefallen. Die 27-jährige Anführerin der Gruppe muss für sechs Jahre und neun Monate hinter Gitter.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sieben Jahren gefordert. Ein Mittäter muss eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten antreten sowie einen Drogenentzug absolvieren. Im Großen und Ganzen folgte das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sah die Vorwürfe der Anklage im Grunde als erwiesen an.

Drogen für fast eine halbe Million Euro verkauft

Mit weiteren Komplizen hatten die Frau und die drei Männer in Berlin Drogen besorgt und in Schwerin verkauft. Neben mehr als 60 Kilogramm Marihuana auch Kokain, Amphetamin und Ecstasy. So sollen sie rund 420.000 Euro eingenommen haben.

Geständnisse im Prozessverlauf

Im Laufe des Verfahrens hatten alle gestanden. Einer der Angeklagten hatte zudem Mittäter und andere Straftaten preisgegeben. Als sogenannter Kronzeuge bekam er eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren, wie auch ein anderer dessen Taten als weniger gravierend gelten.

