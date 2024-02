Stand: 22.02.2024 11:04 Uhr Schwerin: Frau stirbt bei Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall in Schwerin Lankow ist am Donnerstagvormittag eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei stießen vier Fahrzeuge auf der Ratzeburger Straße infolge eines Überholmanövers ineinander. Zwei der Fahrzeuge sollen lediglich am Straßenrand geparkt gewesen sein. Der Verkehr in diesem Bereich sei aktuell voll gesperrt. Rettungskräfte und Polizei seien vor Ort.

