Schwerin: Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Lankow

Bei einem Verkehrsunfall in Schwerin Lankow ist am Donnerstagvormittag eine Frau ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach fuhr ein 69-Jähriger nach einem Überholmanöver in der Ratzeburger Straße auf das Auto der Frau auf. Durch den Zusammenstoß sei die Fahrerin dann gegen zwei parkende Autos geprallt und an einer Straßenlaterne zum Stehen gekommen. Die Ratzeburger Straße war danach an der Unfallstelle für rund fünf Stunden gesperrt. Der mutmaßliche Verursacher musste seinen Führerschein abgeben. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

