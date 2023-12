Schwerin: Erneuter Streik beim Nahverkehr Stand: 02.12.2023 07:58 Uhr Fahrgäste des Nahverkehrs in Schwerin müssen sich erneut auf Ausfälle einstellen. Bus- und Straßenbahnfahrer haben die Arbeit niedergelegt.

Seit Sonnabendmorgen 3.30 Uhr fahren in Schwerin weder Busse noch Straßenbahnen. Der Streik geht nach Angeben der Gewerkschaft ver.di bis Montag 4 Uhr. Das betrifft dann auch den verkaufsoffenen Sonntag in der Landeshauptstadt. Die Gewerkschaft ver.di hatte Bus- und Straßenbahnfahrer erneut zum Streik am 1. Adventswochenende aufgerufen, um noch einmal Druck auf die Arbeitgeber aufzubauen.

Verhandlungsrunden bislang gescheitert

Kurz vor dem Streik hatten sich Gewerkschaft und Nahverkehr auch in der dritten Verhandlungsrunde nicht einigen können. Der Nahverkehr Schwerin hat ein Lohnplus von acht Prozent mit einer Laufzeit von 20 Monaten angeboten. ver.di möchte aber keine prozentuale Lohnerhöhung, sondern für alle 3,60 Euro mehr pro Stunde.

Gewerkschaft: "Angebot wurde schlechter"

Außerdem fordert die Gewerkschaft eine kürzere Laufzeit von nur 12 Monaten. Laut ver.di ist das neue Angebot des Nahverkehrs für die 260 Beschäftigten noch schlechter als das bisherige. Die Forderung der Gewerkschaft würde laut Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) zusätzlich 1,9 Millionen Euro pro Jahr kosten. Das könne Schwerin nicht stemmen. Der Nahverkehr gehört über die Stadtwerke zu fast 100 Prozent der Stadt. Pro Jahr nutzen fast 12 Millionen Fahrgäste Busse und Straßenbahnen in Schwerin. Nächste Woche Donnerstag wollen Gewerkschaft und Nahverkehr weiter verhandeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.12.2023 | 09:00 Uhr