Stand: 10.10.2021 16:45 Uhr Schwerin: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Polizisten konnten am Samstagabend einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Der 32 Jahre alte Mann war in Büros in einem Mehrfamilienhaus im Großen Moor eingebrochen und dabei von einem Hausbewohner beobachtet worden. Dieser rief die Polizei, die den angetrunkenen Mann nach kurzer Verfolgungsjagd zu Fuß festnehmen konnte. | 10.10.2021 16:45

