Stand: 19.09.2023 13:52 Uhr Schwerin: Ein Verletzter bei Schwelbrand in Mietwohnung

Bei einem Schwelbrand in Schwerin am Montagabend ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte wurden Nachbarn gegen 19.10 Uhr auf das Feuer aufmerksam und brachten den Mann ins Freie. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand an einer Versorgungsleitung der Wohnung ausgebrochen sein - der Schaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Der 29-jährige Mieter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.

