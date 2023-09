Stand: 10.09.2023 08:03 Uhr Schwerin: Drei Autos vollständig ausgebrannt

In der Nacht haben im Schweriner Stadtteil Lankow drei Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr stand zunächst ein Auto in Flammen. Trotz der intensiven Löscharbeiten sind aber auch zwei weitere Wagen in Brand geraten, die in direkter Nähe standen. Die Hitze sei laut Feuerwehr zu enorm gewesen. Alle drei Autos brannten vollständig aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall aber niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.09.2023 | 08:40 Uhr