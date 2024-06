Stand: 02.06.2024 07:20 Uhr Schwerin: Döner-Imbiss in Lankow in Brand gesteckt - Kripo ermittelt

Ein Unbekannter soll in der Nacht zu Sonntag den Anhänger eines Döner-Imbiss in Schwerin angezündet haben. Laut Polizei konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand im Stadtteil Lankow löschen, dennoch sei der Verkaufswagen samt Inventar zerstört worden. Der Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen nach befand sich kurz vor Ausbruch des Feuers eine dunkel gekleidete Person am Anhänger. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin