Stand: 26.05.2023 08:19 Uhr Schwerin: Brand in Tischlerei verursacht 250.000 Euro Schaden

In Schwerin ist am frühen Freitagmorgen ein Brand in einer Tischlerei in der Werderstraße ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurde das Feuer kurz vor 4 Uhr gemeldet. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr konnten den Brand auf einem Hinterhof inzwischen löschen. Der Polizei zufolge wurde niemand verletzt. Die Werderstraße musste wegen des Einsatzes im Abschnitt zwischen Knaudtstraße und Hospitalstraße vorübergehend voll gesperrt werden. Die Sperrung ist inzwischen aufgehoben worden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, der entstandene Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.05.2023 | 05:30 Uhr