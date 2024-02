Stand: 18.02.2024 11:17 Uhr Schwerin: BC Traktor feiert Sieg gegen Straubing

Die Boxer vom BC Traktor Schwerin haben den ersten Heimkampf in der ersten Bundesliga absolviert. Dabei ist der Club seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat einen klaren Sieg gegen den Aufsteiger BC Straubing verbuchen können. Sechs der sieben Kämpfe vom Leicht- bis Superschwergewicht gingen an die Boxer aus Schwerin. Die einzige knappe Niederlage gab es im Halbweltergewicht. Zwei Bundesligakämpfe - zwei Siege lautet damit die makellose Bilanz vom BC Traktor. Einziger Wermutstropfen für die Schweriner an diesem Sonnabend war die geringe Zuschauerresonanz.

