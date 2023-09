Stand: 11.09.2023 11:25 Uhr Schwerin: Ausländerbehörde vorerst geschlossen

Die Ausländerbehörde im Schweriner Stadthaus bleibt bis Freitag geschlossen. Grund dafür sei eine aufwändige Digitalisierungsaktion, heißt es von der Leitung. Etliche Schriftstücke und Unterlagen müssen eingescannt werden. In einer zweiten Aktion kommen dann die Bestandsakten von 11.000 Menschen dazu, die die Behörde betreut. In den vergangenen Jahren ist die Zuwanderungszahl in der Stadt stetig angestiegen. Mehr als 500 Menschen haben sich im vergangenen Jahr einbürgern lassen, fast vier Mal so viele wie im Jahr davor.

