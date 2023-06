Stand: 11.06.2023 07:12 Uhr Schwerin: 43-Jähriger durch Spezialeinsatzkräfte überwältigt

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Sonnabend in Schwerin einen 43-Jährigen überwältigt und in Gewahrsam genommen. Eine Nachbarin hatte am Nachmittag die Polizei informiert, dass ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Weststadt im Haus herumschreit und die Bewohner bedroht. Polizisten versuchten, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Es stellte sich heraus, dass der 43-jährige Deutsche offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war. Als der Mann die Beamten mit einem Messer drohte, falls sie sich ihm weiter nähern würden, wurden die Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes hinzugezogen.

