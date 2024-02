Stand: 02.02.2024 06:12 Uhr Schwerin: 250.000 Euro Schaden bei Brand zweier Carports

Am Donnerstagnachmittag ist in Schwerin-Wickendorf ein Feuer in einem Carport ausgebrochen. Laut Polizei geriet zunächst das in dem Unterstand abgestellte Auto in Brand. Das Feuer sei dann auf das Carport und später auch auf ein benachbartes Carport sowie das dort geparkte Fahrzeug übergesprungen. Die Feuerwehr habe zwar ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert, jedoch sei auch dessen Fassade stark beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

