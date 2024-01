Stand: 16.01.2024 19:30 Uhr Schwerin: 1.200 Menschen demonstrieren gegen Rechts

In Schwerin sind bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus rund 1.200 Menschen zusammengekommen. Dicht an dicht standen die demonstrierenden Menschen am Dienstagabend auf dem Marktplatz, um gegen die AfD und gegen Rechtextremismus zu demonstrieren. Auf Schildern und Transparenten zeigten sie Slogans wie "Solidarität statt Abgrenzung" oder "Für eine offene, gerechte Gesellschaft." Aufgerufen hatte zu der Kundgebung die Organisation Fridays for Future Schwerin, der sich ein breites Bündnis aus Politik und Gewerkschaften anschloss. Motto der Verstaltung war "Laut gegen Rechts". Bürgermeister Rico Badenschier zeigte sich ergriffen von der Stimmung auf dem Marktplatz und der großen Teilnehmerzahl. Bundesweit kommt es derzeit zu ähnlichen Protesten - Auslöser waren Enthüllungen des Recherchenetzwerks "Correctiv" über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen und Unternehmern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.01.2024 | 19:30 Uhr